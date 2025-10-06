Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFM TV.

Почему Лекорню решил уйти с должности?

В понедельник, 6 октября, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку. Президент Эмманюэль Макрон принял заявление. Лекорню занимал должность с 9 сентября.

Как пишет издание, его правительство сразу после презентации подверглось критике со стороны оппозиции и правых политических сил. Вероятно поэтому премьер решил уйти в отставку.

Как сообщается, на вторник, 7 октября, было запланировано выступление французского премьера с общеполитическим заявлением перед Национальным собранием.

Что известно о назначении Макрона?