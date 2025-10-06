Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFM TV.
Чому Лекорню вирішив піти з посади?
У понеділок, 6 жовтня, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку. Президент Емманюель Макрон прийняв заяву. Лекорню обіймав посаду з 9 вересня.
Як пише видання, його уряд одразу після презентації зазнав критики з боку опозиції та правих політичних сил. Ймовірно через це прем'єр вирішив піти у відставку.
Як повідомляється, на вівторок, 7 жовтня, був запланований виступ французького прем'єра із загальнополітичною заявою перед Національними зборами.
Що відомо про призначення Макрона?
9 вересня Франсуа Байру подав у відставку, після чого на посаду прем'єр-міністра Франції було призначено Себастьяна Лекорню.
Лекорню, колишній міністр оборони попереднього уряду, став п'ятим прем'єр-міністром Франції за останні два роки. Двоє його попередників були усунені через спроби ухвалити бюджети, що різко скорочували дефіцит, який є найбільшим у єврозоні.
Себастьян Лекорню – вже сьомий керівник уряду за час президентства Макрона. Лідер Франції повторив рекорд Франсуа Міттерана, який також працював із сімома прем'єрами.