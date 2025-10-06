Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFM TV.

Чому Лекорню вирішив піти з посади?

У понеділок, 6 жовтня, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку. Президент Емманюель Макрон прийняв заяву. Лекорню обіймав посаду з 9 вересня.

Як пише видання, його уряд одразу після презентації зазнав критики з боку опозиції та правих політичних сил. Ймовірно через це прем'єр вирішив піти у відставку.

Як повідомляється, на вівторок, 7 жовтня, був запланований виступ французького прем'єра із загальнополітичною заявою перед Національними зборами.

Що відомо про призначення Макрона?