Чому у Франції новий прем'єр і що відомо про Лекорню?

8 вересня парламент Франції висловив недовіру уряду. Франсуа Байру, попередника Лекорню, підтримали тільки 194 депутати. А 364 парламентарі були проти глави уряду.

9 вересня Байру подав у відставку. Макрон прийняв його відставку і призначив Лекорню.

Лекорню, який обіймав посаду міністра оборони в попередньому кабінеті міністрів, стане п'ятим прем'єр-міністром країни за два роки. Двох попередніх прем'єрів було усунено після спроб ухвалити бюджети, які б різко скоротили дефіцит бюджету Франції, найбільший у єврозоні,



Себастьян Лекорню – давній союзник Макрона. Він обіймав посади міністра заморських територій, міністра місцевого самоврядування та державного секретаря з питань екологічного переходу.

Імовірно, Макрон сподівається, що Лекорню допоможе йому ухвалити бюджет. Але законодавці з усього політичного спектра закликали до проведення нових парламентських виборів. Серед них були ультраправа партія "Національний фронт" і ліва група "Нескорена Франція".

"Уряд меншості Лекорню потребуватиме підтримки зліва чи справа, щоб ухвалити бюджет на 2026 рік, або принаймні достатньої кількості законодавців, які погодяться не виносити уряду вотум недовіри, якщо він ухвалить бюджет без голосування", – ідеться в статті Bloomberg.

Зверніть увагу! В Єлисейському палаці заявили: Себастьян Лекорню запропонує склад уряду лише після обговорень з партіями. Це вже сьомий очільник уряду з моменту приходу Макрона до Єлисейського палацу. Таким чином, Макрон повторив рекорд Франсуа Міттерана, який також працював із сімома прем'єрами.

Кінець ери Макрона

Колумніст Bloomberg Ліонель Лоран вважає, що зараз для Макрона лебедина пісня перед ще більшим загостренням політичної кризи.

Четвертий прем'єр-міністр Франції за два роки не зміг подолати застій у парламенті, де домінують крайнощі, де немає більшості, а прийняття бюджету – це Геркулесова праця. Кого б президент Еммануель Макрон не обрав п'ятим, він зіткнеться з тими ж перешкодами, тільки з додатковим тиском соціальних заворушень та нестабільних ринків, стурбованих погіршенням державних фінансів,



Новий уряд – найкращий вихід для Макрона. Його популярність різко впала, тому нові парламентські вибори, "імовірно, лише підтвердять, що партія його заклятого ворога Марін Ле Пен є найпопулярнішою в країні".



