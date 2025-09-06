Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чому зміни в уряді Великої Британії – це удар по Стармеру?

Анджела Рейнер визнала, що недоплатила податок на нерухомість за новий будинок. Це виявив незалежний радник з питань міністерських стандартів.

Рейнер була правою рукою Стармера. Важливо, що вона обіймала низку посад – віцепрем'єр-міністра, міністра житлово-комунального господарства та заступниці лідера Лейбористської партії. Усі вона залишила. Очевидно, що це підірвало довіру до уряду.

У Лейбористській партії говорять: Стармер мало що міг зробити, щоб врятувати підопічну. Кадрові зміни там назвали розумними, водночас зауважили, що Рейнер була великою шишкою, яку нелегко замінити.

Зверніть увагу! Заступника лідера обирають члени партії, нагадали в BBC. А це означає, що внутрішньопартійні вибори потрібно проводити заново.

"Лояльність вважається життєво важливою для Стармера, який зазнав найбільше відставок міністрів – поза урядовими перестановками – серед будь-якого прем'єр-міністра на початку свого терміну за майже 50 років", – пояснили ситуацію в Reuters.

Анджела Рейнер – уже восьмий міністр кабінету Стармера, який іде. Вона мала найвищу посаду з усіх, хто пішов. Найгірше для Стармера те, що коли жінку вперше звинуватили в ухиленні від сплати, він підтримав її.

Тепер же Рейнер вибачилася перед очільником уряду, мовляв, шкодує, що не звернулася за додатковою спеціалізованою податковою консультацією. У відповідь прем'єр написав листа – що йому "сумно".

Але це тільки погіршило становище лейбористів, які і так стрімко втрачають підтримку виборців.

Хто втратив посади, а хто став новим міністром у Великій Британії

Девід Ламмі більше не міністр закордонних справ. Стармер обіцяв, що Ламмі буде міністром закордонних справ до 2029 року. Щоб пом'якшити удар, його призначили заступником прем'єр-міністра. Також він сяде в крісло міністра юстиції.

Іветт Купер була міністеркою внутрішніх справ, а стала міністеркою закордонних справ. Вона боролася з нелегальною міграцією, тож, імовірно, розчарована призначенням, припустили ЗМІ. Проте сама Іветт написала, що для неї "величезна честь" обійняти цю посаду, мовляв, британська дипломатія ніколи не була такою важливою.

Крісло глави МВС посіла Шабана Махмуд. Вона була досить принциповою на посаді міністерки юстиції, тож, швидше за все, і залишиться надійною помічницею на новій посаді.

Рейчел Рівз зберегла за собою посаду міністра фінансів, яку в Британії називають "канцлер скарбниці". Попри те, що плакала під час виступу Стармера влітку, після чого впав фунт.

Важливо! Відтепер три з чотирьох головних державних посад у Великій Британії (мінфін, МЗС, МВС) обіймають жінки.

Ще одна жінка, Емма Рейнольдс, перейде з міністерства економіки до міністерства довкілля.

Втім, парламентарка-консерваторка Кемі Баденох говорить, що Стармер "переставляє шезлонги на човні, що тоне".

Все це буде величезним відволіканням від проблем, з якими стикається Британія, де вартість запозичень досягла найвищого рівня за останні десятиліття, а інфляція та безробіття зростають,

– пояснила вона.

Мігранти – одна з найголовніших проблем Великої Британії зараз