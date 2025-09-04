В четверг, 4 сентября, из-за угрозы применения баллистического оружия в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Впоследствии взрыв прогремел в Чернигове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского.

Что известно об ударе по Чернигову 4 сентября?

Воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия с севера объявили в 14:52. О взрывах в Чернигове стало известно около 14:56.

Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города,

– написал Брыжинский.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

