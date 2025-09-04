У четвер, 4 вересня, через загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Згодом вибух пролунав у Чернігові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне та начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Що відомо про удар по Чернігову 4 вересня?

Повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з півночі оголосили о 14:52. Про вибухи в Чернігова стало відомо близько 14:56.