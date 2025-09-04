Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо перебувати в укриттях цивільного захисту.

Дивіться також У Сумах вкотре пролунали вибухи: раніше росіяни атакували критичну інфраструктуру

Що відомо про повітряну тривогу вдень 4 вересня?

Зазначимо, що о 14:51 в Києві оголосили повітряну тривогу. Водночас тривога почала лунати і в низці інших областей.

Тоді ж в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Буквально за декілька хвилин там інформували про рух швидкісної цілі на Київ.