Взрыв в Хмельницком: местные жители рассказали, где нашли убежище

После взрыва в многоэтажке в Хмельницком десятки людей остались без крыши над головой. Квартиры уничтожены дотла, а некоторые жители временно переезжают к знакомым или родственникам.

Город уже предложил пострадавшим временное жилье, однако пока ни одна семья не подала заявление на переселение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Куда переезжают жители, чьи квартиры пострадали?

Жительница разрушенного дома Ирина Шуя рассказала, что взрыв уничтожил ее квартиру полностью. Сейчас она думает, где будет жить с двумя детьми. По ее словам, с детьми все хорошо, однако спать ночью не может – боится, переживает. Ирине позволили забрать из квартиры только самые необходимые вещи – теплые куртки, документы и лекарства.

Еще одна жительница дома, который взорвался 28 октября рассказывает, что в момент взрыва как раз закрывала дверь. По ее словам снаружи квартира якобы целая, однако даже не может представить что происходит внутри.

Я вижу там рамы валяются, стекло, а что там происходит... я не была там. Пока не допускают,

– говорит Галина.

На момент взрыва женщина как раз выходила из квартиры в коридор – только повернула ручку двери, как произошел мощный взрыв. Ударной волной двери вырвало с петель и они упали на нее. Женщина упала на пол и не сразу поняла, что произошло. Сейчас она проживает сама и пока не обращалась за помощью к городским властям. Ночь после взрыва провела у подруги.

Что известно о взрыве в Хмельницком 28 октября?