В ночь на 20 августа в польском селе Осины, что в Люблинском воеводстве, неизвестный объект упал на кукурузное поле. На месте нашли обгоревшие обломки, поблизости было повреждено хозяйственное здание и выбиты окна в трех домах.

Военные предположили, что так могло напугать поляков этой ночью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM и Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Что известно о взрыве в Польше?

Сообщение о взрыве и вспышке полиция получила после 2:00.

На кукурузном поле обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые элементы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что сначала была яркая вспышка в ночном небе, а через несколько минут – громкий взрыв.

Меня разбудил громкий взрыв, от которого затряслись окна. Я выглянул на улицу, но ничего не увидел. Только утром я заметил огни полицейских машин,

– рассказал один из жителей села.

Утром Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что ночью не было зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси.

Предполагают, что этот неидентифицированный объект может быть фрагментом старого двигателя с пропеллером.

"На месте происшествия работают соответствующие службы, в частности солдаты Военной полиции, которые проводят детальный анализ объекта. Для расследования района задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные группы", – говорится в заявлении военных.

