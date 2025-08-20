У ніч на 20 серпня у польському селі Осіни, що у Люблінському воєводстві, невідомий об'єкт упав на кукурудзяне поле. На місці знайшли обгорілі уламки, поблизу було пошкоджено господарську будівлю та вибито вікна у трьох будинках.

Військові припустили, що так могло налякати поляків цієї ночі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF FM та Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Що відомо про вибух у Польщі?

Повідомлення про вибух та спалах поліція отримала після 2:00.

На кукурудзяному полі виявили обгорілі металеві та пластикові елементи. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Зазначається, що спочатку був яскравий спалах у нічному небі, а через кілька хвилин – гучний вибух.

Мене розбудив гучний вибух, від якого затряслися вікна. Я визирнув на вулицю, але нічого не побачив. Лише вранці я помітив вогні поліцейських машин,

– розповів один із мешканців села.

Вранці Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що вночі не було зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку Білорусі.

Припускають, що цей неідентифікований об'єкт може бути фрагментом старого двигуна з пропелером.

"На місці події працюють відповідні служби, зокрема солдати Військової поліції, які проводять детальний аналіз об'єкта. Для розслідування району задіяні повітряні та наземні пошуково-рятувальні групи", – йдеться у заяві військових.

