З будівлі евакуювали близько 30 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.
Що спричинило вибух у Познані?
Повідомлення про вибух надійшло близько 01:00 ночі 9 серпня. На момент вибуху в приміщенні перебували двоє чоловіків: один постраждав і наразі перебуває в лікарні, інший 32-річний чоловік не отримав ушкоджень, його допитують у поліції.
За попередніми даними, вибух спричинила хімічна реакція між невідомими речовинами. Після огляду інспекторами будівельної інспекції мешканцям дозволили повернутися до квартир.
У Познані стався вибух: відео очевидців
Слідчі продовжують працювати на місці події, збирають докази та опитують свідків. Причини вибуху наразі остаточно не встановлені.
До слова, ввечері 5 серпня на вулиці Сурина Гора вибух стався в Житомирі. Внаслідок цього загинув чоловік, ще один отримав поранення. Обставини події наразі встановлюють.