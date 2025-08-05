Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події та розглядають питання щодо її правової кваліфікації.

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Що відомо про вибух у Житомирі 5 серпня?

Інцидент стався на вулиці Сурина Гора.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП в області, Житомирського районного управління поліції №1, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, а також співробітники СБУ та прокуратури.

За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув чоловік, ще один – поранений, його госпіталізували.