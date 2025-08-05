Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и рассматривают вопрос о его правовой квалификации.

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Что известно о взрыве в Житомире 5 августа?

Инцидент произошел на улице Сурина Гора.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУНП в области, Житомирского районного управления полиции №1, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, а также сотрудники СБУ и прокуратуры.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб мужчина, еще один – ранен, его госпитализировали.