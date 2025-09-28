Белгород вечером 28 сентября атаковали беспилотники. В результате удара в городе исчезли свет и вода, а затем произошел блэкаут.

После этого украинские соцсети взорвались мемами об отсутствии света в российском городе. 24 Канал собрал народное творчество и реакции в сети на ситуацию с блэкаутом в Белгороде.

Как в сети реагируют на блэкаут в Белгороде?

В сети украинцы вспомнили времена, когда ДТЭК публиковал графики отключения света для граждан. Для белгородчан создали свой особый график подачи электроэнергии.

Когда в Белгороде появится свет по графику / Фото из телеграм-канала "МЕМАГРАМ"

На этот раз против жителей Белгорода выступает все, даже погода. На улице по состоянию на 28 сентября 23:26 +11 градусов, но в квартирах без света и тепла – уже чувствуется зима. Еще и на улице уже ночь, поэтому холод ощущается особенно сильно.

Жители Белгорода мерзнут без электроэнергии и тепла / Фото из телеграм-канала "Украинское наступление"

Как выглядит Белгород ночью / Фото из телеграм-канала "Украинское наступление"

Не могли украинцы не вспомнить и о проблемах с бензином у россиян, которые возникли после украинских ударов. Теперь очевидно белгородчане не смогут подключить себе генераторы, если они, конечно же их имеют.

В Белгороде проблемы не только со светом, но и с бензином / Фото с аккаунта @GONI_memes в соцсети Х

Коротко о ситуации с блэкаутом в Белгороде / Фото из аккаунта @GONI_memes в соцсети Х

Что случилось в Белгороде 28 сентября?