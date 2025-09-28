"Свет сказал – пока": сеть взорвалась мемами после блэкаута в российском Белгороде
- 28 сентября Белгород остался без света и воды из-за атаки беспилотников, что привело к блэкауту.
- Украинские соцсети реагировали на ситуацию мемами, в частности, вспоминая проблемы с бензином и создавали белгородчанам графики отключения света.
Белгород вечером 28 сентября атаковали беспилотники. В результате удара в городе исчезли свет и вода, а затем произошел блэкаут.
После этого украинские соцсети взорвались мемами об отсутствии света в российском городе. 24 Канал собрал народное творчество и реакции в сети на ситуацию с блэкаутом в Белгороде.
Как в сети реагируют на блэкаут в Белгороде?
В сети украинцы вспомнили времена, когда ДТЭК публиковал графики отключения света для граждан. Для белгородчан создали свой особый график подачи электроэнергии.
На этот раз против жителей Белгорода выступает все, даже погода. На улице по состоянию на 28 сентября 23:26 +11 градусов, но в квартирах без света и тепла – уже чувствуется зима. Еще и на улице уже ночь, поэтому холод ощущается особенно сильно.
Не могли украинцы не вспомнить и о проблемах с бензином у россиян, которые возникли после украинских ударов. Теперь очевидно белгородчане не смогут подключить себе генераторы, если они, конечно же их имеют.
В Белгороде проблемы не только со светом, но и с бензином / Фото с аккаунта @GONI_memes в соцсети Х
Коротко о ситуации с блэкаутом в Белгороде / Фото из аккаунта @GONI_memes в соцсети Х
Что случилось в Белгороде 28 сентября?
Вечером 28 сентября в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. Предположительно, из-за атаки дронов пострадала подстанция ТЭЦ.
Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков заявил о якобы ударе ВСУ по инфраструктуре и сообщил о значительных перебоях с электроснабжением.
Свет исчез в Шебекино, Дубовом, Майском, Стрелецком и Репном, а также в отдаленных населенных пунктах - Чернянке и Старом Осколе. Кроме того, без электроэнергии остались Короц, Новый Оскол и Строительный.