28 вересня, 23:52
"Світло сказало – бувай": мережа вибухнула мемами після блекауту у російському Бєлгороді

Владислав Кравцов
Основні тези
  • 28 вересня Бєлгород залишився без світла та води через атаку безпілотників, що призвело до блекауту.
  • Українські соцмережі реагували на ситуацію мемами, зокрема, згадуючи проблеми з бензином і створювали бєлгородчанам графіки відключення світла.

Бєлгород ввечері 28 вересня атакували безпілотники. Внаслідок удару у місті зникли світло та вода, а згодом стався блекаут.

Після цього українські соцмережі вибухнули мемами про відсутність світла у російському місті. 24 Канал зібрав народну творчість та реакції у мережі на ситуацію з блекаутом у Бєлгороді.

До теми Українські атаки по Росії стають все кращими, НАТО переймає цей досвід, – німецький генерал 

Як у мережі реагують на блекаут у Бєлгороді?

У мережі українці згадали часи, коли ДТЕК публікував графіки відключення світла для громадян. Для бєлгородчан створили свій особливий графік подачі електроенергії. 


Коли у Бєлгороді з'явиться світло за графіком / Фото з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"

Цього разу проти жителів Бєлгорода виступає все, навіть погода. На вулиці станом на 28 вересня 23:26 +11 градусів, але у квартирах без світла та тепла – вже відчувається зима. Ще й на вулиці вже ніч, тому холод відчувається особливо сильно.


Жителі Бєлгорода мерзнуть без електроенергії та тепла / Фото з телеграм-каналу "Український наступ"


Який вигляд має Бєлгород вночі / Фото з телеграм-каналу "Український наступ"

Не могли українці не згадати і про проблеми з бензином у росіян, які виникли після українських ударів. Тепер вочевидь бєлгородчани не зможуть підключити собі генератори, якщо вони, звичайно ж їх мають.

У Бєлгороді проблеми не лише зі світлом, але й з бензином / Фото з акаунту @GONI_memes у соцмережі Х 

Коротко про ситуацію з блекаутом у Бєлгороді / Фото з акаунту @GONI_memes у соцмережі Х 

Що трапилося у Бєлгороді 28 вересня?

  • Увечері 28 вересня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Імовірно, через атаку дронів постраждала підстанція ТЕЦ.

  • Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив про нібито удар ЗСУ по інфраструктурі та повідомив про значні перебої з електропостачанням.

  • Світло зникло у Шебекіно, Дубовому, Майському, Стрелецькому та Репному, а також у віддалених населених пунктах — Чернянці та Старому Осколі. Крім того, без електроенергії залишилися Короць, Новий Оскіл та Будівельний.