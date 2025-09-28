Бєлгород ввечері 28 вересня атакували безпілотники. Внаслідок удару у місті зникли світло та вода, а згодом стався блекаут.

Після цього українські соцмережі вибухнули мемами про відсутність світла у російському місті. 24 Канал зібрав народну творчість та реакції у мережі на ситуацію з блекаутом у Бєлгороді.

До теми Українські атаки по Росії стають все кращими, НАТО переймає цей досвід, – німецький генерал

Як у мережі реагують на блекаут у Бєлгороді?

У мережі українці згадали часи, коли ДТЕК публікував графіки відключення світла для громадян. Для бєлгородчан створили свій особливий графік подачі електроенергії.



Коли у Бєлгороді з'явиться світло за графіком / Фото з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"

Цього разу проти жителів Бєлгорода виступає все, навіть погода. На вулиці станом на 28 вересня 23:26 +11 градусів, але у квартирах без світла та тепла – вже відчувається зима. Ще й на вулиці вже ніч, тому холод відчувається особливо сильно.



Жителі Бєлгорода мерзнуть без електроенергії та тепла / Фото з телеграм-каналу "Український наступ"



Який вигляд має Бєлгород вночі / Фото з телеграм-каналу "Український наступ"

Не могли українці не згадати і про проблеми з бензином у росіян, які виникли після українських ударів. Тепер вочевидь бєлгородчани не зможуть підключити собі генератори, якщо вони, звичайно ж їх мають.

У Бєлгороді проблеми не лише зі світлом, але й з бензином / Фото з акаунту @GONI_memes у соцмережі Х

Коротко про ситуацію з блекаутом у Бєлгороді / Фото з акаунту @GONI_memes у соцмережі Х

Що трапилося у Бєлгороді 28 вересня?