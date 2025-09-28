"Світло сказало – бувай": мережа вибухнула мемами після блекауту у російському Бєлгороді
- 28 вересня Бєлгород залишився без світла та води через атаку безпілотників, що призвело до блекауту.
- Українські соцмережі реагували на ситуацію мемами, зокрема, згадуючи проблеми з бензином і створювали бєлгородчанам графіки відключення світла.
Бєлгород ввечері 28 вересня атакували безпілотники. Внаслідок удару у місті зникли світло та вода, а згодом стався блекаут.
Після цього українські соцмережі вибухнули мемами про відсутність світла у російському місті. 24 Канал зібрав народну творчість та реакції у мережі на ситуацію з блекаутом у Бєлгороді.
До теми Українські атаки по Росії стають все кращими, НАТО переймає цей досвід, – німецький генерал
Як у мережі реагують на блекаут у Бєлгороді?
У мережі українці згадали часи, коли ДТЕК публікував графіки відключення світла для громадян. Для бєлгородчан створили свій особливий графік подачі електроенергії.
Коли у Бєлгороді з'явиться світло за графіком / Фото з телеграм-каналу "МЕМАГРАМ"
Цього разу проти жителів Бєлгорода виступає все, навіть погода. На вулиці станом на 28 вересня 23:26 +11 градусів, але у квартирах без світла та тепла – вже відчувається зима. Ще й на вулиці вже ніч, тому холод відчувається особливо сильно.
Жителі Бєлгорода мерзнуть без електроенергії та тепла / Фото з телеграм-каналу "Український наступ"
Який вигляд має Бєлгород вночі / Фото з телеграм-каналу "Український наступ"
Не могли українці не згадати і про проблеми з бензином у росіян, які виникли після українських ударів. Тепер вочевидь бєлгородчани не зможуть підключити собі генератори, якщо вони, звичайно ж їх мають.
У Бєлгороді проблеми не лише зі світлом, але й з бензином / Фото з акаунту @GONI_memes у соцмережі Х
Коротко про ситуацію з блекаутом у Бєлгороді / Фото з акаунту @GONI_memes у соцмережі Х
Що трапилося у Бєлгороді 28 вересня?
Увечері 28 вересня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Імовірно, через атаку дронів постраждала підстанція ТЕЦ.
Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив про нібито удар ЗСУ по інфраструктурі та повідомив про значні перебої з електропостачанням.
Світло зникло у Шебекіно, Дубовому, Майському, Стрелецькому та Репному, а також у віддалених населених пунктах — Чернянці та Старому Осколі. Крім того, без електроенергії залишилися Короць, Новий Оскіл та Будівельний.