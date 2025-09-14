В Киевской области сдетонировали боеприпасы в поезде, перевозившем военный груз, – Генштаб
- На Киевщине в поезде, перевозившем военный груз, сдетонировали боеприпасы, но личный состав не пострадал.
- В результате взрыва движение по железнодорожным путям было остановлено, отцепили три вагона, а причину установит расследование.
Ночью 14 сентября в Киевской области прогремели взрывы. В Генштабе рассказали, что в поезде сдетонировали боеприпасы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Генштаба для Общественного.
Почему в Киевской области прогремели взрывы?
По данным Генштаба, ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. К счастью, личный состав не пострадал.
В результате взрыва движение по железнодорожным путям было остановлено, а три вагона – отцеплены.
Сейчас на месте продолжают ликвидировать последствия детонации, причину установит расследование и служебная проверка, добавили в Генштабе.
Что известно о последствиях чрезвычайной ситуации?
Напомним, что взрывы в Киевской области повредили инфраструктуру Укрзализныци. Это привело к определенным изменениям в маршрутах поездов.
Директор Укрзализныци Александр Перцовский рассказал, что большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжили поездку поездом, а часть (21 пассажира) подвезли до Киевского вокзала.
По его словам, некоторые имели незначительные повреждения при посадке или высадке, однако медики всем оказали помощь прямо на месте. Все вещи найдены, а домашние животные также на месте.