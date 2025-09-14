Ночью 14 сентября в Киевской области прогремели взрывы. В Генштабе рассказали, что в поезде сдетонировали боеприпасы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Генштаба для Общественного.

Почему в Киевской области прогремели взрывы?

По данным Генштаба, ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. К счастью, личный состав не пострадал.

В результате взрыва движение по железнодорожным путям было остановлено, а три вагона – отцеплены.

Сейчас на месте продолжают ликвидировать последствия детонации, причину установит расследование и служебная проверка, добавили в Генштабе.

Что известно о последствиях чрезвычайной ситуации?