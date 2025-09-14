На Київщині здетонували боєприпаси у поїзді, що перевозив військовий вантаж, – Генштаб
- На Київщині в поїзді, що перевозив військовий вантаж, здетонували боєприпаси, але особовий склад не постраждав.
- Внаслідок вибуху рух по залізничних коліях був зупинений, відчепили три вагони, а причину встановить розслідування.
Уночі 14 вересня на Київщині прогриміли вибухи. У Генштабі розповіли, що в поїзді здетонували боєприпаси.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Генштабу для Суспільного.
Чому на Київщині прогриміли вибухи?
За даними Генштабу, уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. На щастя, особовий склад не постраждав.
Унаслідок вибуху рух по залізничних коліях був зупинений, а три вагони – відчеплені.
Наразі на місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка, додали у Генштабі.
Що відомо про наслідки надзвичайної ситуації?
Нагадаємо, що вибухи на Київщині пошкодили інфраструктуру Укрзалізниці. Це призвело до певних змін у маршрутах потягів.
Директор Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів, що більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжили поїздку поїздом, а частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу.
За його словами, дехто мав незначні ушкодження при посадці чи висадці, проте медики всім надали допомогу прямо на місці. Всі речі знайдені, а домашні тварини також на місці.