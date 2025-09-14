Уночі 14 вересня на Київщині прогриміли вибухи. У Генштабі розповіли, що в поїзді здетонували боєприпаси.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Генштабу для Суспільного.

Дивіться також Надзвичайна ситуація на залізниці у Київській області: все, що відомо на цей момент

Чому на Київщині прогриміли вибухи?

За даними Генштабу, уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. На щастя, особовий склад не постраждав.

Унаслідок вибуху рух по залізничних коліях був зупинений, а три вагони – відчеплені.

Наразі на місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка, додали у Генштабі.

Що відомо про наслідки надзвичайної ситуації?