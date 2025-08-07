Утром 7 августа в Крыму объявили воздушную тревогу. Оккупационные власти писали о движении воздушных целей над временно оккупированной территорией.

Местные якобы видели ракеты в небе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Какова причина взрывов в Крыму?

Утром в четверг, 7 августа, около 08:37 мониторы оккупантов писали об объявлении воздушной тревоги в Крыму. Впоследствии сообщили о якобы движении ракет на Симферополь и призвали местных пройти в укрытие.

По данным росСМИ, на временно оккупированную территорию двигалось около 10 воздушных целей. По ним, вероятно, работала вражеская ПВО, а всех очевидцев просят не снимать ее работу.

Через несколько минут местные заявили, что слышали взрывы, в частности в Симферопольском районе. О 09:23 оккупационные власти сообщили об отбое опасности.

К слову, в городе Суровикино Волгоградской области произошел пожар после удара по железнодорожной инфраструктуре. Глава региона подтвердил атаки на две железнодорожные станции за одну ночь.

Также жители поселка Афипский в Краснодарском крае сообщали о мощных взрывах и пожаре. Вероятно, занялся местный НПЗ.