Вибухи у Криму: гучно у Сімферополі, ймовірно, працювала ППО окупантів
- 7 серпня у Криму оголошували повітряну тривогу через нібито рух повітряних цілей, зокрема ракет над Сімферополем.
- Ймовірно, працювала ворожа ППО, а місцеві чули вибухи, згодом пролунав відбій.
Вранці 7 серпня у Криму оголосили повітряну тривогу. Окупаційна влада писала про рух повітряних цілей над тимчасово окупованою територією.
Місцеві нібито бачили ракети у небі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Яка причина вибухів у Криму?
Вранці у четвер, 7 серпня, близько 08:37 монітори окупантів писали про оголошення повітряної тривоги у Криму. Згодом повідомили про нібито рух ракет на Сімферополь і закликали місцевих пройти в укриття.
За даними росЗМІ, на тимчасово окуповану територію рухалось близько 10 повітряних цілей. По них, ймовірно, працювала ворожа ППО, а усіх очевидців просять не фільмувати її роботу.
За кілька хвилин місцеві заявили, що чули вибухи, зокрема у Сімферопольському районі. О 09:23 окупаційна влада повідомила про відбій небезпеки.
До слова, у місті Суровікіне Волгоградської області сталася пожежа після удару по залізничній інфраструктурі. Очільник регіону підтвердив атаки на дві залізничні станції за одну ніч.
Також жителі селища Афіпський у Краснодарському краї повідомляли про потужні вибухи й пожежу. Ймовірно, зайнявся місцевий НПЗ.