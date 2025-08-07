Вранці 7 серпня у Криму оголосили повітряну тривогу. Окупаційна влада писала про рух повітряних цілей над тимчасово окупованою територією.

Місцеві нібито бачили ракети у небі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Яка причина вибухів у Криму?

Вранці у четвер, 7 серпня, близько 08:37 монітори окупантів писали про оголошення повітряної тривоги у Криму. Згодом повідомили про нібито рух ракет на Сімферополь і закликали місцевих пройти в укриття.

За даними росЗМІ, на тимчасово окуповану територію рухалось близько 10 повітряних цілей. По них, ймовірно, працювала ворожа ППО, а усіх очевидців просять не фільмувати її роботу.

За кілька хвилин місцеві заявили, що чули вибухи, зокрема у Сімферопольському районі. О 09:23 окупаційна влада повідомила про відбій небезпеки.

До слова, у місті Суровікіне Волгоградської області сталася пожежа після удару по залізничній інфраструктурі. Очільник регіону підтвердив атаки на дві залізничні станції за одну ніч.

Також жителі селища Афіпський у Краснодарському краї повідомляли про потужні вибухи й пожежу. Ймовірно, зайнявся місцевий НПЗ.