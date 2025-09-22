Вечер понедельника, 22 сентября, выдался неспокойным для россиян в Москве и Подмосковье. Там прогремела серия взрывов, а местные власти заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Москву и Подмосковье атаковали дроны

Жители Одинцовского района Московской области, а также районов Коньково, Кузьминки, Чертаново и центра сообщили о серии громких звуков. По словам самих россиян, их было не менее десяти.

Сообщения о взрывах также поступили из Зеленограда и поселка Нахабино вблизи Москвы.

Уже позже мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что так называемые силы ПВО отражают атаку беспилотников, якобы летевших на Москву. Сейчас на местах работают все экстренные службы.

По словам Собянина, было "сбито" семь БПЛА, которые атаковали Москву.

Из-за вторжения неизвестных беспилотников небо над Москвой полностью закрыли, а в московских аэропортах ввели так называемый план "Ковер". Российские СМИ жалуются, что в "Шереметьево" задерживается около 9 рейсов, во "Внуково" – 6, в "Домодедово" – еще 3.

Мэр Москвы заявил о работе сил ПВО в регионе / Фото из местных телеграм-каналов

