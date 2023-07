Народное творчество в действии: в сети распространяются мемы о взрывах на Крымском мосту

На Крымском мосту ночью 17 июля цвел "хлопок", а местные жаловались на "громкие звуки взрывов". Впоследствии стало известно, что на мосту все же повреждения дорожного покрытия и, вероятно, опор.

Это событие, безусловно, стало знаковым для украинцев по всему миру, которые стали публиковать в сети свое народное творчество. Какие мемы появились в сети после взрывов на Крымском мосту – разбирался 24 Канал.

Как реагируют в сети на взрывы на Крымском мосту

Пользователи высмеяли тот факт, что россияне в очередной раз обесценили "атаку" на Крымский мост, подчеркнув, что "ничего не случилось". Тем не менее, результаты "атаки" привели к значительным повреждениям на мосту.

В сети высмеяли умаление последствий взрывов на Крымском мосту / Фото с твитера @ShadeFlowersArt

Пользователи также пишут, что они полюбят понедельники такими темпами. И отметили, каким "прекрасным стало утро" сразу после новости о взрывах на мостовом переходе.

Пользователи отметили, как прекрасно стало утро после событий на мосту / Фото с твитера @radiotrek

Также в сети сравнили жалобы оккупантов с известной картиной норвежского художника Эдварда Мунка "Крик". В частности, захватчики также кричали, когда узнали о взрывах на Крымском мосту.

Оккупанты кричат из-за событий на Крымском мосту / Фото из фейсбука Каменца Европейского

Также начали шутить и о заявлениях кремлевских приспешников. Так, один из пабликов предположил, что Песков сказал бы, что в результате взрывов "ни одна красная линия не пострадала".

Как бы Песков отреагировал на взрывы на Крымском мосту / Пост с твитера @RealPezduza

Конечно, не обошлось и без мема об утреннем пробуждении. Пользователи говорят, что если и нарушать сон, то только такими новостями, как взрывы на Крымском мосту.

Лучшее пробуждение – с новостями о взрывах в Крыму / Фото с твитера @plombirvkus

Также в сети предположили, как отреагировали бы на эти взрывы российские пропагандисты. Маргарита Симоньян точно бы сказала, что "это мы проглотим, а вот другое нет".

Маргарита Симоньян "отреагировала" на взрывы на Крымском мосту / Фото из фейсбука Кот и Баба

Также и вспомнили известный мем о "Не хочу уезжать из Крыма". Но россиянка, очевидно, отреагировала на взрывы по Крымскому мосту так же.

Россиянка снова "не хочет ехать из Крыма" / Фото из фейсбука Андрея Наугольника

Поскольку по мосту "шандарахнули" во второй раз, то здесь ярко вписывается выражение из песни американской певицы Бритни Спирс – Oops...I did it again, что переводится как "упс, я снова это сделала".

По Крымскому мосту "ударили" второй раз / Фото с фейсбука Кот и Баба

Также шутят и о том, что решили проблемы с пробками на Крымском мосту. Теперь ведь вообще автомобили там не ходят.

ВСУ "решили" проблему с пробками на Крымском мосту / Фото из фейсбука Sasha Mor

Конечно, не забыли и фирменное выражение Путина о том, что когда-то российская ядерная подлодка утонула. Теперь бы о Крымском мосте диктатор однозначно сказал, что он "устал".

Путин "отреагировал" на события в Крыму / Фото из фейсбука Кот и Баба

Реакцию пользователей вызвало и фото российского полицейского, осматривавшего мост. Люди предположили, что он хотел бы "свалить" из Крыма.

Российский полицейский точно хотел бы "свалить" подальше от моста / Фото из фейсбука Кот и баба

Кроме того, вспомнили и русское умение извращать выражения. Так, в сети предположили, что россияне сказали бы, что на Крымском мосту произошел "отрицательный ремонт".

На Крымском мосту произошел "отрицательный ремонт" / Фото с твитера @GONI_memes

Также в сети сравнили реакции россиян и украинцев. Оккупанты, конечно же, расстроены, а мы – невероятно счастливы.

Как украинцы и россияне реагировали на взрывы в Крыму / Фото с твитера @2pryvatmemarnya

Еще несколько интересных мемов на тему взрыва в Крымском мосту. Не забываем, что работает ПВО, то есть Порошенко Петр Алексеевич.

Мемы о взрывах на Крымском мосту / Фото с телеграм-канала "Инсайдер UA"

Приобщаются к общему движению и наши военные. Так, глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук также опубликовал в своем канале мем.

Братчук также опубликовал мем о взрывах в Крыму / Фото из телеграм-канала Сергея Братчука

В общем, мемов в сети достаточно много, поэтому напоследок представляем подборку лучших из них.

Мемы о взрывах на Крымском мосту / Фото из социальных сетей