Народна творчість в дії: у мережі ширяться меми про вибухи на Кримському мосту

На Кримському мосту вночі 17 липня квітла "бавовна", а місцеві бідкалися про "гучні звуки вибухів". Згодом стало відомо, що на мості все ж ушкодження дорожньої покрівлі та, ймовірно, опор.

Ця подія безумовно стала знаковою для українців по всьому світу, які стали публікувати у мережі свою народну творчість. Які меми з'явилися у мережі після вибухів на Кримському мосту – розбирався 24 Канал.

Дивіться також Води нема, мосту нема, і хоч камені з неба, – Повітряні сили про вибухи на Кримському мосту

Як реагують у мережі на вибухи на Кримському мості

Користувачі висміяли той факт, що росіяни вчергове знецінили "атаку" на Кримський міст, наголосивши, що "нічєво нє случілось". Попри це, результати "атаки" призвели до значних пошкоджень на мості.

У мережі висміяли применшення наслідків вибухів на Кримському мосту / Фото з твітеру @ShadeFlowersArt

Користувачі також пишуть, що такими темпами вони полюблять понеділки. І зазначили, яким "прекрасним став ранок" одразу після новини про вибухи на мостовому переході.

Користувачі відмітили, яким чудовим став ранок після подій на мосту / Фото з твітеру @radiotrek

Також у мережі порівняли бідкання окупантів з відомою картиною норвезького художника Едварда Мунка "Крик". Зокрема, загарбники так само кричали, коли дізналися про вибухи на Кримському мості.

Окупанти кричать через події на Кримському мості / Фото з фейсбуку Кам'янця Європейського

Також почали жартувати й про заяви кремлівських посіпак. Так, один з пабліків припустив, що Пєсков сказав би, що в результаті вибухів "жодна червоні лінія не постраждала".

Як би Пєсков відреагував би на вибухи на Кримському мосту / Пост з твітеру @RealPezduza

Звісно, не обійшлося й без мему про ранкове пробудження. Користувачі кажуть, що якщо вже і порушувати сон, то тільки такими новинами, як вибухи на Кримському мості.

Найкраще пробудження – з новинами про вибухи в Криму / Фото з твітеру @plombirvkus

Також у мережі припустили, як би відреагували на ці вибухи російські пропагандисти. Маргаріта Сімоньян точно б сказала, що "це ми проковтнемо, а ось інше ні".

Маргаріта Сімоньян "відреагувала" на вибухи на Кримському мості / Фото з фейсбуку Кіт і Баба

Також і згадали відомий мем про "Нє хочу уєзжать із Крима". Та росіянка, вочевидь, відреагувала на вибухи по Кримському мосту так само.

Росіянка знову "не хоче їхати з Криму" / Фото з фейсбуку Андрія Наугольника

Оскільки по мосту "шандарахнули" вдруге, то тут яскраво вписується вираз з пісні американської співачки Брітні Спірс – Oops...I did it again, що перекладається, як "упс, я знову це зробила".

По Кримському мосту "вдарили" вдруге / Фото з фейсбуку Кіт і Баба

Також жартують і про те, що розв'язали проблеми із заторами на Кримському мосту. Адже тепер взагалі автомобілі там не ходять.

ЗСУ "вирішили" проблему зі заторами на Кримському мосту / Фото з фейсбуку Sasha Mor

Звісно, не забули й фірмовий вираз Путіна про те, що колись російський ядерний підводний човен потонув. Тепер би про Кримський міст диктатор однозначно сказав би, що він "втомився".

Путін "відреагував" на події в Криму / Фото з фейсбуку Кіт і Баба

Реакцію користувачів викликало і фото російського поліцейського, який оглядав міст. Люди припустили, що він хотів би "звалити" з Криму.

Російський поліцейський точно хотів би "звалити" подалі від мосту / Фото з фейсбуку Кіт і баба

Крім того, пригадали й російське вміння перекручувати вирази. Так, у мережі припустили, що росіяни сказали б, що на Кримському мосту відбувся "від'ємний ремонт".

На Кримському мосту стався "від'ємний ремонт" / Фото з твітеру @GONI_memes

Також у мережі порівняли реакції росіян та українців. Окупанти, звісно ж, засмучені, а ми – неймовірно щасливі.

Як українці і росіяни реагували на вибухи у Криму / Фото з твітеру @2pryvatmemarnya

Ще кілька цікавих мемів на тему вибуху в Кримському мості. Не забуваємо, що працює ППО, тобто Порошенко Петро Олександрович.

Меми про вибухи на Кримському мості / Фото з телеграм-каналу "Інсайдер UA"

Долучаються до загального руху й наші військові. Так, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук також опублікував у своєму каналі мем.

Братчук також опублікував мем про вибухи в Криму / Фото з телеграм-каналу Сергія Братчука

Загалом мемів у мережі доволі багато. Тому наостанок представляємо підбірку найкращих з них.

Меми про вибухи на Кримському мосту / Фото з соціальних мереж