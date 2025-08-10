Саратовскую область в ночь на 10 августа атаковали дроны. Спутниковые снимки зафиксировали масштабные пожары на НПЗ.

Где расположен Саратов, который ночью был под атакой "добрых" дронов, показывает 24 Канал.

Смотрите также Россию атаковал по меньшей мере 121 дрон: взрывы прогремели в 15 регионах

Где расположен Саратов на карте?

Саратов расположен почти в 860 километрах к юго-востоку от Москвы. До украинской границы – более 450 километров.

Население города – более 886 тысяч человек. Его площадь 2265 квадратных километров.

На территории Саратова есть два нефтегазовых месторождения – Елшанское и Соколовогорское.

Где расположен Саратов: смотрите на карте

Напомним, что уже не впервые атакован Саратовский НПЗ, который перерабатывает примерно 7 миллионов тонн нефти в год, а это – более 2% от общей нефтеперерабатывающей мощности России, распределенной между почти 30 крупными предприятиями.

Также недалеко от завода расположена авиабаза стратегической авиации "Энгельс". Там дислоцируются Ту-95 и Ту-160, которые регулярно атакуют Украину.