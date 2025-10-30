Взрывы прогремели в Днепре

Вечером 30 октября российские военные в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Во время воздушной тревоги в регионе взрывы прозвучали в Днепре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Почему в Днепре был слышен взрыв?

Вечером 30 октября оккупанты запустили беспилотники по Украине. Кроме того, позже появилась информация об угрозе применения баллистического вооружения.

Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления,

– подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Вскоре защитники рассказали о скоростной цели на Днепропетровщине курсом на Каменское.

Что известно о российском терроре Украины?