Взрывы прогремели в Днепре
- Вечером 30 октября российские военные атаковали Украину беспилотниками, вследствие чего в Днепре прогремели взрывы.
- Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Вечером 30 октября российские военные в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Во время воздушной тревоги в регионе взрывы прозвучали в Днепре.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Почему в Днепре был слышен взрыв?
Вечером 30 октября оккупанты запустили беспилотники по Украине. Кроме того, позже появилась информация об угрозе применения баллистического вооружения.
Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления,
– подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.
Вскоре защитники рассказали о скоростной цели на Днепропетровщине курсом на Каменское.
Что известно о российском терроре Украины?
Напомним, в Днепре уже раздавались взрывы в этот же день, 30 октября. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что по региону враг запустил воздушную цель.
Также взрывы прогремели в Хмельницкой области. В Воздушных силах рассказывали о крылатых ракетах в регионе курсом на запад.
На днях, 29 октября, вечером в Запорожье прогремели взрывы после предупреждения о пусках управляемых авиационных бомб.