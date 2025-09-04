Ночной "хлопок" пришел в четверг, 4 сентября, в оккупированный Луганск. Там зафиксирован прилет вблизи нефтебазы.

В сети активно делятся видео с последствиями атаки, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Луганск?

После прилета в Луганске произошло мощное возгорание. Черный дым видно чуть ли не над всем городом.

Отмечается, что под атакой были южные кварталы Луганска. Там по улице Руднева, 60 расположена нефтебаза.

Атака на Луганск: смотрите видео

Местные еще не сориентировались, что именно вызвало возгорание – то ли БпЛА, то ли "фейерверк".

Как отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в городе теперь будет "топливный кризис".

Пылает хорошо. Теперь точно ни бензина, ни дизтоплива в Луганске не будет,

– подчеркнул он.

Местные в телеграмм-каналах уже начали жаловаться, что бензин еще подорожает, и говорят, что надо переделывать машины с езды на бензине на дровах.

Оказалось, что агенты движения "Атеш" участвовали в разведке этой нефтебазы в августе. Они рассказали, что этот объект обеспечивает 41 и 20 общевойсковые армии ВС России.

