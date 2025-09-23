Ночь на 23 сентября сильно напугала жителей Москвы. Дроны прорвали тамошнюю ПВО, а россияне увидели, что война пришла и на их территорию.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, ночь у москвичей прошла неспокойно. Россияне напряглись. Такие атаки по Москве нужно регулярно повторять.

К теме Россию вместе с дронами могли атаковать воздушные шары, – СМИ

Какие последствия атаки по Москве?

Как отметил Чаленко, россияне начали эту войну. Теперь она возвращается и на их земли. Чрезвычайно важно, что удалось провести такую операцию именно в Москве.

Паничка у миллионов жителей Москвы может собственно не только от дронов, но и от действий российских властей. В это время они активно блокируют интернет. Могут выключать мобильную связь. Уже неоднократно видели, как ракеты от "Панцирь-С1" вытаскивают из домов,

– отметил Чаленко.

Важно, что удалось пробить многоэшелонированную российскую ПВО. Это демонстрирует, что не такая у них и всесильная защита вокруг столицы.

Обратите внимание! Из-за атаки беспилотников в Москве один из грузовых лайнеров пролетел на сверхнизком расстоянии. Его зафиксировали буквально над домами.

По словам Чаленко, особенно удивляет реакция россиян на эти события. Они же разрушают целые украинские города. Но когда к ним все это возвращается – они не понимают, что происходит.

Но у россиян почему-то есть какие-то вопросы. Как они сбрасывают КАБы на Запорожье, убивают наших людей, разрушают здания, занимаются геноцидом, то им нормально. Когда Украина планомерно запускает дроны на военные объекты, то у них есть вопросы. Читал в российских соцсетях их реакцию. Это – странность,

– подчеркнул Чаленко.

Атака по Москве: кратко

Взрывы неподалеку от Москвы начали раздаваться еще вечером 22 сентября. Потом там закрыли небо из-за неизвестных беспилотников.

Эксперты разобрали недавнюю массированную атаку по Москве. Украинским дронам удалось прорвать по меньшей мере три кольца противовоздушной обороны вокруг столицы России.