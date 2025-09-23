Во время налета неизвестных БПЛА местна власть была вынуждена закрыть небо над столицей России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское "РБК".
Смотрите также Москва под ударами: военный эксперт назвал важное изменение в стратегии войны
Какие цели атаковали Москву?
Журналисты отметили, что во время атаки на Москву также массово применялись воздушные шары. По словам собеседников, это "нетипичное явление и раньше такого не фиксировали". Для чего именно они были использованы – не уточняется.
Российская ПВО работает по воздушным целям: смотрите видео
Как пишут росСМИ, россияне всю ночь выпускали ценные ракеты по дронам и воздушным шарам. Министерство обороны России заявило, что над различными регионами, включая Московскую область, сбито 69 беспилотников.
То, что дронам удалось прорваться в российскую столицу, имеет большое значение. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что важность заключается в том, что удалось прорвать сразу три кольца ПВО вокруг Москвы.
Атака, по данным российских властей, также коснулась Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и временно оккупированного Крыма.
Подробности атаки на Москву: что известно?
- Вечером 22 сентября россияне жаловались на взрывы, которые слышали в ряде регионов. Впоследствии из-за атаки неизвестных БпЛА полностью закрыли небо над Москвой и ввели в аэропортах так называемый план "Ковер".
- Во время налета российская авиация вынуждена была перенаправлять рейсы в другие города, ведь московские аэропорты не принимали и не отправляли самолеты.