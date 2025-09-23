Під час нальоту БпЛА місцева влада була вимушена закрити небо над столицею Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на російське "РБК".

Які цілі атакували Москву?

Журналісти зазначили, що під час атаки на Москву також масово застосовувалися повітряні кулі. За словами співрозмовників, це "нетипове явище і раніше такого не фіксували". Для чого саме вони були використані – не уточнюється.

Як пишуть росЗМІ, росіяни всю ніч випускали коштовні ракети по дронах та повітряних кулях. Міністерство оборони Росії заявило, що над різними регіонами, включно з Московською областю, збито 69 безпілотників.

Те, що дронам вдалося прорватися до російської столиці, має велике значення. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що важливість полягає у тому, що вдалось прорвати одразу три кільця ППО навколо Москви.

Атака, за даними російської влади, також торкнулася Бєлгородської, Брянської, Калузької, Курської, Ростовської, Рязанської, Самарської, Саратовської областей та тимчасово окупованого Криму.

Подробиці атаки на Москву: що відомо?