Ночью 19 августа украинские дроны атаковали Волгоград. Там вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.

Жители Волгограда жалуются на взрывы в городе и пожар. Работу наших дронов не смог отрицать и даже тамошний губернатор Андрей Бочаров, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Волгоград?

Российский чиновник в соцсетях подтвердил массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Также он рассказал, что на юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА горит кровля здания одного из корпусов больницы и НПЗ. Говорит, что пострадавших нет.

По словам губернатора, медучреждение и НПЗ расположены в нескольких километрах друг от друга.

Стоит заметить, что Волгоградский завод "Лукойла" уже был атакован дронами в ночь на 14 августа и 13 августа. Беспилотники вызвали пожар, который тушили 19 часов. 16 августа на заводе возникло новое возгорание. Впоследствии стало известно, что предприятие приостановило свою работу.