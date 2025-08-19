Уночі 19 серпня українські дрони атакували Волгоград. Там спалахнув нафтопереробний завод.

Мешканці Волгограда скаржаться на вибухи у місті та пожежу. Роботу наших дронів не зміг заперечити і навіть тамтешній губернатор Андрій Бочаров, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Волгоград?

Російський чиновник у соцмережах підтвердив масовану атаку безпілотників на Волгоградську область. Також він розповів, що на півдні міста Волгограда внаслідок падіння уламків БпЛА горить покрівля будівлі одного з корпусів лікарні та місцевий НПЗ. Каже, що постраждалих немає.

За словами губернатора, медзаклад і НПЗ розташовані у кількох кілометрах один від одного.

Варто зауважити, що Волгоградський завод "Лукойлу" вже був атакований дронами у ніч проти 14 серпня та 13 серпня. Безпілотники спричинили пожежу, яку гасили 19 годин. 16 серпня на заводі виникло нове займання. Згодом стало відомо, що підприємство призупинило свою роботу.