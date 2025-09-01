Укр Рус
1 сентября, 06:21
Вероятного убийцу Парубия задержали, взрывы в России: хронология 1286 дня войны

Анастасия Колесникова

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, нанося ему значительные потери.

О главных событиях 1 сентября – боевые столкновения, последствия российских обстрелов, потери противника, достижения Украины на международной политической арене – читайте в хронологии 24 Канала.

Что происходило в Украине и мире 1 сентября?

 

06:55, 01 сентября

ВСУ освободили Дачное на Днепропетровщине

В Институте изучения войны сообщили, что украинские силы освободили Дачное на Днепропетровщине.

Тем временем россияне захватили Русин Яр и продвинулись на юго-восток от Софиевки на Торецком направлении.

Также снимки показывают, что оккупанты продвинулись на юго-запад от Котляровки на Новопавловском направлении.

06:13, 01 сентября

В России раздавались взрывы

В Ильском Краснодарского края после атаки БпЛА возник пожар. В поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.

В Кропоткине Краснодарского края слышали взрывы, у части жителей пропал свет. В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БпЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции.

Жители Елабуги в Татарстане сообщали о взрывах, ранее в росавиации сообщили, что закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

06:12, 01 сентября

В Украине учебные центры начали переносить под землю для безопасности рекрутов, во избежание прерывания сна и учебного процесса из-за угроз.

06:11, 01 сентября

На учениях ОДКБ в Беларуси отработают применение ядерного оружия

На учениях ОДКБ в Беларуси, которые стартовали 31 августа 2025 года, отработают планирование применения ядерного оружия, с участием более 2000 военных из нескольких стран.

Глава белорусского Генштаба заявил, что учения перенесли вглубь страны, чтобы избежать обвинений в провокациях.
 

06:10, 01 сентября

В Польше депортировали гражданина Украины, который угрожал организовать поджоги из-за вето на закон о помощи украинцам, которое наложил президент Кароль Навроцкий.

Вето Навроцкого остановило принятие законопроекта о финансовой и медицинской помощи украинцам, что вызвало споры в Польше.

06:08, 01 сентября

Вероятного убийцу Парубия задержали

Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области через 36 часов после преступления.

Глава МВД заявил, что преступление было тщательно подготовлено: стрелком изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.

Известно, что подозреваемый дал первые показания.

 