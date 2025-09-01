На фронте продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, нанося ему значительные потери.

О главных событиях 1 сентября – боевые столкновения, последствия российских обстрелов, потери противника, достижения Украины на международной политической арене – читайте в хронологии 24 Канала.

Смотрите также Во Львове застрелили Парубия, подозреваемого задержали: все, что известно на данный момент

Что происходило в Украине и мире 1 сентября?