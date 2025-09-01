Вероятного убийцу Парубия задержали, взрывы в России: хронология 1286 дня войны
На фронте продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, нанося ему значительные потери.
О главных событиях 1 сентября – боевые столкновения, последствия российских обстрелов, потери противника, достижения Украины на международной политической арене – читайте в хронологии 24 Канала.
Смотрите также Во Львове застрелили Парубия, подозреваемого задержали: все, что известно на данный момент
Что происходило в Украине и мире 1 сентября?
В Институте изучения войны сообщили, что украинские силы освободили Дачное на Днепропетровщине. Тем временем россияне захватили Русин Яр и продвинулись на юго-восток от Софиевки на Торецком направлении. Также снимки показывают, что оккупанты продвинулись на юго-запад от Котляровки на Новопавловском направлении. В Ильском Краснодарского края после атаки БпЛА возник пожар. В поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны. В Кропоткине Краснодарского края слышали взрывы, у части жителей пропал свет. В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БпЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. Жители Елабуги в Татарстане сообщали о взрывах, ранее в росавиации сообщили, что закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска. В Украине учебные центры начали переносить под землю для безопасности рекрутов, во избежание прерывания сна и учебного процесса из-за угроз. На учениях ОДКБ в Беларуси, которые стартовали 31 августа 2025 года, отработают планирование применения ядерного оружия, с участием более 2000 военных из нескольких стран. Глава белорусского Генштаба заявил, что учения перенесли вглубь страны, чтобы избежать обвинений в провокациях. В Польше депортировали гражданина Украины, который угрожал организовать поджоги из-за вето на закон о помощи украинцам, которое наложил президент Кароль Навроцкий. Вето Навроцкого остановило принятие законопроекта о финансовой и медицинской помощи украинцам, что вызвало споры в Польше. Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области через 36 часов после преступления. Глава МВД заявил, что преступление было тщательно подготовлено: стрелком изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. Известно, что подозреваемый дал первые показания.
ВСУ освободили Дачное на Днепропетровщине
В России раздавались взрывы
На учениях ОДКБ в Беларуси отработают применение ядерного оружия
Вероятного убийцу Парубия задержали
В Институте изучения войны сообщили, что украинские силы освободили Дачное на Днепропетровщине.
Тем временем россияне захватили Русин Яр и продвинулись на юго-восток от Софиевки на Торецком направлении.
Также снимки показывают, что оккупанты продвинулись на юго-запад от Котляровки на Новопавловском направлении.
В Ильском Краснодарского края после атаки БпЛА возник пожар. В поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.
В Кропоткине Краснодарского края слышали взрывы, у части жителей пропал свет. В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БпЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции.
Жители Елабуги в Татарстане сообщали о взрывах, ранее в росавиации сообщили, что закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.
В Украине учебные центры начали переносить под землю для безопасности рекрутов, во избежание прерывания сна и учебного процесса из-за угроз.
На учениях ОДКБ в Беларуси, которые стартовали 31 августа 2025 года, отработают планирование применения ядерного оружия, с участием более 2000 военных из нескольких стран.
Глава белорусского Генштаба заявил, что учения перенесли вглубь страны, чтобы избежать обвинений в провокациях.
В Польше депортировали гражданина Украины, который угрожал организовать поджоги из-за вето на закон о помощи украинцам, которое наложил президент Кароль Навроцкий.
Вето Навроцкого остановило принятие законопроекта о финансовой и медицинской помощи украинцам, что вызвало споры в Польше.
Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области через 36 часов после преступления.
Глава МВД заявил, что преступление было тщательно подготовлено: стрелком изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.
Известно, что подозреваемый дал первые показания.