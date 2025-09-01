06:11, 1 сентября

На учениях ОДКБ в Беларуси, которые стартовали 31 августа 2025 года, отработают планирование применения ядерного оружия, с участием более 2000 военных из нескольких стран.

Глава белорусского Генштаба заявил, что учения перенесли вглубь страны, чтобы избежать обвинений в провокациях.

