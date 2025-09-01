Про головні події 1 вересня – бойові зіткнення, наслідки російських обстрілів, втрати противника, досягнення України на міжнародній політичній арені – читайте в хронології 24 Каналу.
Дивіться також У Львові застрелили Парубія, підозрюваного затримали: все, що відомо на цей момент
Що відбувалося в Україні та світі 1 вересня?
В Ільському Краснодарського краю після атаки БпЛА виникла пожежа. У селищі розташований Ільський НПЗ, який раніше вже неодноразово атакували українські дрони. У Кропоткіні Краснодарського краю чули вибухи, у частини жителів зникло світло. У промзоні Кропоткіна через падіння уламків БпЛА сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Жителі Єлабуги в Татарстані повідомляли про вибухи, раніше в росавіації повідомили, що закриті аеропорти Казані та Нижньокамська. В Україні навчальні центри почали переносити під землю для безпеки рекрутів, щоб уникнути переривання сну та навчального процесу через загрози. На навчаннях ОДКБ у Білорусі, які стартували 31 серпня 2025 року, відпрацюють планування застосування ядерної зброї, за участі понад 2000 військових з кількох країн. Глава білоруського Генштабу заявив, що навчання перенесли вглиб країни, щоб уникнути звинувачень у провокаціях. У Польщі депортували громадянина України, який погрожував організувати підпали через вето на закон про допомогу українцям, яке наклав президент Кароль Навроцький. Вето Навроцького зупинило ухвалення законопроєкту про фінансову та медичну допомогу українцям, що викликало суперечки в Польщі. Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині через 36 годин після злочину. Очільник МВС заявив, що злочин був ретельно підготовлений: стрільцем вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Відомо, що підозрюваний дав перші показання.
У Росії лунали вибухи
На навчаннях ОДКБ у Білорусі відпрацюють застосування ядерної зброї
Ймовірного вбивцю Парубія затримали
В Ільському Краснодарського краю після атаки БпЛА виникла пожежа. У селищі розташований Ільський НПЗ, який раніше вже неодноразово атакували українські дрони.
У Кропоткіні Краснодарського краю чули вибухи, у частини жителів зникло світло. У промзоні Кропоткіна через падіння уламків БпЛА сталася пожежа на трансформаторній підстанції.
Жителі Єлабуги в Татарстані повідомляли про вибухи, раніше в росавіації повідомили, що закриті аеропорти Казані та Нижньокамська.
В Україні навчальні центри почали переносити під землю для безпеки рекрутів, щоб уникнути переривання сну та навчального процесу через загрози.
На навчаннях ОДКБ у Білорусі, які стартували 31 серпня 2025 року, відпрацюють планування застосування ядерної зброї, за участі понад 2000 військових з кількох країн.
Глава білоруського Генштабу заявив, що навчання перенесли вглиб країни, щоб уникнути звинувачень у провокаціях.
У Польщі депортували громадянина України, який погрожував організувати підпали через вето на закон про допомогу українцям, яке наклав президент Кароль Навроцький.
Вето Навроцького зупинило ухвалення законопроєкту про фінансову та медичну допомогу українцям, що викликало суперечки в Польщі.
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині через 36 годин після злочину.
Очільник МВС заявив, що злочин був ретельно підготовлений: стрільцем вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.
Відомо, що підозрюваний дав перші показання.