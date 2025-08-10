Вечером 10 августа около 18:00 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. Под вражеский обстрел попали городская автостанция и университетская клиника.

Повреждения получили близлежащие жилые дома, магазины, аптека и автозаправка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОВА.

К теме Оккупанты ударили по автовокзалу в Запорожье: есть пострадавшие

Что рассказали очевидцы о российском ударе по Запорожью?

Эпицентром атаки стала городская автостанция. Ее начальник Игорь Степанович рассказал, что в момент удара находился в служебном помещении:

Всего на вокзале было 11 человек – 4 водителя, остальные – работники автостанции. Еще было два пассажира, которые ожидали возле касс, в зале ожидания. Они пострадали, их вытащили из-под завалов. Один из водителей тоже ранен, его забрала скорая помощь. Очень сильно пострадал автотранспорт – и частный, и автотранспорт перевозчика. На 70 % повреждено здание автостанции,

– сказал начальник Запорожской автостанции.

Мария с мужем проезжали мимо вокзала в момент взрыва.

"Когда был взрыв, мы как раз остановились напротив автовокзала. Не поняли, что происходит. Подушка безопасности ударила меня по руке, стекло лопается, все летит – и мы остановились. Постояли, потом вышли. Думали, может, кому помощь оказать. Но уже люди подошли на помощь", – отметила женщина.

Последствия российской атаки по Запорожью 10 августа / Фото Запорожской ОВА

Жительница многоэтажки рядом с автостанцией, Анна, рассказала, что от ударной волны в ее квартире и у соседей повылетали окна:

Я услышала первый взрыв, очень сильный, мощный. И одновременно услышала, как окна разбиваются. Побежала в коридор. Потом второй взрыв услышала. У меня лично внутреннее окно разбилось и окна на балконе. У людей очень много окон деревянных разбилось. И до сих пор стекла убирают,

– рассказала очевидица.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Запорожью: один – по территории центрального автовокзала, другой – по университетской клинике Запорожского медицинского университета. В клинике жертв нет, однако повреждены здания заведения.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали семь многоквартирных домов в Коммунарском и Александровском районах города. Сейчас районные администрации обследуют территории, чтобы зафиксировать все повреждения.

К ликвидации последствий привлечены работники КП "Запорожремсервис", ГСЧС, КСВАРС, специалисты районных администраций и департамента социальной защиты. Помощь оказывают и благотворительные организации. "Запорожремсервис" уже начало закрывать поврежденные окна в домах листами OSB.