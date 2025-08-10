Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

К теме От автовокзала остались лишь руины: жуткие последствия атаки на Запорожье

Каким был момент вражеской атаки по Запорожью 10 августа?

Иван Федоров поделился кадрами с камер видеонаблюдений, на которых четко видно вражеский удар по Запорожью 10 августа. На видео можно увидеть, как после обстрела на месте образуется огненное облако дыма, здания вблизи места аж вздрогнули.

Момент российской атаки по Запорожью 10 августа / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Воскресенье. Выходной день. Город!!! Это террор. И надо называть все своими именами. Россияне терроризируют ежедневно наших людей и всю Украину,

– написал Иван Федоров.

К слову, ранее на российский удар по Запорожью отреагировал Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что в городе спасатели, медики, полицейские – все службы помогают после удара российских бомб. Глава государства призвал партнеров давить на врага – если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику.