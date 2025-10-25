Цех "испарился": СМИ показали спутниковые снимки с разрушениями на заводе "Пластмасс" в России

В Копейске, что в Челябинской области, 22 октября произошел сильный пожар на заводе "Пластмасс", предположительно, из-за атаки дронов. Теперь в сети появились спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия, которые повлек этот возможный удар для предприятия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Какие последствия на заводе "Пластмасс" после взрывов?

По данным журналистов издания, в результате удара по заводу в Копейске уничтожен по меньшей мере один производственный цех. Это стало известно из спутниковых снимков от 24 октября, оказавшихся в доступе редакции.

Несмотря на ряд качество снимков можно увидеть, что взрыв действительно был сверхмощным – около 50 – 60 метров цеха просто "исчезли". На их месте – последствия разрушения. Также, вероятно, значительные повреждения получил еще один, соседний цех,

– отметили журналисты.



Спутниковые снимки с последствиями взрыва на заводе "Пластмасс" в Копейске / Фото NV

Журналисты отмечают, что это первые прямые подтверждения масштабов взрыва в Копейске. Город расположен в 1 700 километрах от административных границ Украины.

Кстати, эксперт по авиации Константин Криволап предположил в эфире 24 Канала, что украинская баллистика может быть применена на территории России в конце 2025 года или в начале 2026, вероятно, в феврале – марте.

Что известно о пожаре и возможной атаке на завод "Пластмас" в России?