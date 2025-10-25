Цех "испарился": СМИ показали спутниковые снимки с разрушениями на заводе "Пластмасс" в России
- В Копейске, Челябинская область, на заводе "Пластмасс" уничтожен по меньшей мере один цех в результате возможной атаки дронов.
- Спутниковые снимки подтверждают разрушение цеха длиной 50 – 60 метров и повреждения соседнего цеха.
В Копейске, что в Челябинской области, 22 октября произошел сильный пожар на заводе "Пластмасс", предположительно, из-за атаки дронов. Теперь в сети появились спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия, которые повлек этот возможный удар для предприятия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
Какие последствия на заводе "Пластмасс" после взрывов?
По данным журналистов издания, в результате удара по заводу в Копейске уничтожен по меньшей мере один производственный цех. Это стало известно из спутниковых снимков от 24 октября, оказавшихся в доступе редакции.
Несмотря на ряд качество снимков можно увидеть, что взрыв действительно был сверхмощным – около 50 – 60 метров цеха просто "исчезли". На их месте – последствия разрушения. Также, вероятно, значительные повреждения получил еще один, соседний цех,
– отметили журналисты.
Спутниковые снимки с последствиями взрыва на заводе "Пластмасс" в Копейске / Фото NV
Журналисты отмечают, что это первые прямые подтверждения масштабов взрыва в Копейске. Город расположен в 1 700 километрах от административных границ Украины.
Кстати, эксперт по авиации Константин Криволап предположил в эфире 24 Канала, что украинская баллистика может быть применена на территории России в конце 2025 года или в начале 2026, вероятно, в феврале – марте.
Что известно о пожаре и возможной атаке на завод "Пластмас" в России?
Завод "Пластмасс" входит в госкорпорацию "Ростех" – одного из главных поставщиков техники для российской армии. Под прикрытием "гражданского" названия предприятие производит артиллерийские боеприпасы, снаряды для зенитных систем и танков, а также неуправляемые авиационные ракеты С-8, которые россияне неоднократно применяли во время обстрелов украинских населенных пунктов. Так что это одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России.
В июне 2024 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что за несколько лет завод увеличил объемы производства в 5 раз и планирует нарастить их еще на 20%.
22 октября в сети появились кадры масштабного пожара на заводе "Пластмасс" после серии мощных взрывов. Местные утверждали, что перед этим слышали звуки беспилотников, однако власти региона быстро отвергли версию о "прилетах". По состоянию на 24 октября официально подтверждена гибель 12 человек, еще 29 человек получили ранения, еще 11 – считаются пропавшими без вести.