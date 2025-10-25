Цех "випарувався": ЗМІ показали супутникові знімки з руйнуваннями на заводі "Пластмас" у Росії

У Копєйську, що в Челябінській області, 22 жовтня сталася сильна пожежа на заводі "Пластмас", імовірно, через атаку дронів. Тепер у мережі з'явилися супутникові знімки, які демонструють наслідки, які спричинив цей можливий удар для підприємства.

Які наслідки на заводі "Пластмас" після вибухів?

За даними журналістів видання, внаслідок удару по заводу в Копєйську знищено щонайменше один виробничий цех. Це стало відомо з супутникових знімків від 24 жовтня, що опинилися в доступі редакції.

Попри низку якість знімків можна побачити, що вибух дійсно був надпотужним – близько 50 – 60 метрів цеху просто "зникли". На їх місці – наслідки руйнування. Також, імовірно, значних пошкоджень зазнав ще один, сусідній цех,

Журналісти наголошують, що це перші прямі підтвердження масштабів вибуху у Копєйську. Місто розташоване за 1 700 кілометрів від адміністративних кордонів України.

До речі, експерт з авіації Костянтин Криволап припустив в етері 24 Каналу, що українська балістика може бути застосована на території Росії наприкінці 2025 року або на початку 2026, ймовірно, в лютому – березні.

Що відомо про пожежу та можливу атаку на завод "Пластмас" у Росії?