YouTube удалил канал пропагандистки Дианы Панченко
- Видеохостинг YouTube удалил канал пропагандистки Дианы Панченко, которой в 2023 году Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене.
- В 2022 году пропагандистка выехала в Россию и оттуда активно распространяет антиукраинские нарративы.
YouTube удалил канал пророссийской пропагандистки Дианы Панченко. Ее в Украине подозревают в госизмене.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.
Что известно об удалении YouTube канала Дианы Панченко?
В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили удаление канала Панченко.
Поздравляем пропагандистку Диану Панченко с потерей YouTube канала,
– отметили в ЦПД.
В ЦПД отметили, что любой новый канал Панченко со временем будет становиться недоступным на территории Украины.
"А учитывая ее деструктивную деятельность, каналы также будут прекращать свое существование в принципе", – указали там.
В апреле 2024 года на запрос ЦПД YouTube-канал Панченко заблокировали в Украине, однако он продолжал существовать на видеохостинге до августа 2025-го. Также в Украине в 2024-м заблокировали ТикТок-аккаунт пропагандистки.
Согласно данным организации "Репортеры без границ", по состоянию на сентябрь 2024 года на канале Панченко на YouTube было более 1,8 миллиона подписчиков.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что "еще один кремлевский рупор остался без платформы и большой аудитории".
В 2022 году Панченко выехала в Россию и оттуда активно распространяет антиукраинские нарративы. Также она периодически посещает временно оккупированные территории Украины для создания пропагандистского контента.
Напомним, в январе 2023 года СБУ объявила ей о подозрении в распространении оправданий вооруженной агрессии России. Уже в октябре 2023 года ей объявили о подозрении в государственной измене. С декабря 2023-го Панченко находится под санкциями СНБО.