YouTube удалил канал пророссийской пропагандистки Дианы Панченко. Ее в Украине подозревают в госизмене.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Что известно об удалении YouTube канала Дианы Панченко?

В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили удаление канала Панченко.

Поздравляем пропагандистку Диану Панченко с потерей YouTube канала,

– отметили в ЦПД.

В ЦПД отметили, что любой новый канал Панченко со временем будет становиться недоступным на территории Украины.

"А учитывая ее деструктивную деятельность, каналы также будут прекращать свое существование в принципе", – указали там.

В апреле 2024 года на запрос ЦПД YouTube-канал Панченко заблокировали в Украине, однако он продолжал существовать на видеохостинге до августа 2025-го. Также в Украине в 2024-м заблокировали ТикТок-аккаунт пропагандистки.

Согласно данным организации "Репортеры без границ", по состоянию на сентябрь 2024 года на канале Панченко на YouTube было более 1,8 миллиона подписчиков.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что "еще один кремлевский рупор остался без платформы и большой аудитории".

В 2022 году Панченко выехала в Россию и оттуда активно распространяет антиукраинские нарративы. Также она периодически посещает временно оккупированные территории Украины для создания пропагандистского контента.

Напомним, в январе 2023 года СБУ объявила ей о подозрении в распространении оправданий вооруженной агрессии России. Уже в октябре 2023 года ей объявили о подозрении в государственной измене. С декабря 2023-го Панченко находится под санкциями СНБО.