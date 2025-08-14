YouTube видалив канал пропагандистки Діани Панченко
- Відеохостинг YouTube видалив канал пропагандистки Діани Панченко, якій у 2023 році Служба безпеки України оголосила про підозру в державній зраді.
- У 2022 році пропагандистка виїхала до Росії й звідти активно поширює антиукраїнські наративи.
YouTube видалив канал проросійської пропагандистки Діани Панченко. Її в Україні підозрюють у держзраді.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.
Що відомо про видалення YouTube каналу Діани Панченко?
В Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили видалення каналу Панченко.
Вітаємо пропагандистку Діану Панченко з втратою YouTube каналу,
– наголосили у ЦПД.
У ЦПД зазначили, що будь-який новий канал Панченко з часом буде ставати недоступним на території України.
"А враховуючи її деструктивну діяльність, канали також припинятимуть своє існування в принципі", – вказали там.
У квітні 2024 року на запит ЦПД YouTube-канал Панченко заблокували в Україні, проте він продовжував існувати на відеохостингу до серпня 2025-го. Також в Україні 2024-го заблокували ТікТок-акаунт пропагандистки.
Відповідно до даних організації "Репортери без кордонів", станом на вересень 2024 року на каналі Панченко на YouTube було понад 1,8 мільйона підписників.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що "ще один кремлівський рупор залишився без платформи та великої аудиторії".
У 2022 році Панченко виїхала до Росії і звідти активно поширює антиукраїнські наративи. Також вона періодично відвідує тимчасово окуповані території України для створення пропагандистського контенту.
Нагадаємо, у січні 2023 року СБУ оголосила їй про підозру в поширенні виправдань збройної агресії Росії. Вже у жовтні 2023 року їй оголосили про підозру в державній зраді. З грудня 2023-го Панченко перебуває під санкціями РНБО.