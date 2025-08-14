Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Що відомо про видалення YouTube каналу Діани Панченко?

В Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили видалення каналу Панченко.

Вітаємо пропагандистку Діану Панченко з втратою YouTube каналу,

– наголосили у ЦПД.

У ЦПД зазначили, що будь-який новий канал Панченко з часом буде ставати недоступним на території України.

"А враховуючи її деструктивну діяльність, канали також припинятимуть своє існування в принципі", – вказали там.

У квітні 2024 року на запит ЦПД YouTube-канал Панченко заблокували в Україні, проте він продовжував існувати на відеохостингу до серпня 2025-го. Також в Україні 2024-го заблокували ТікТок-акаунт пропагандистки.

Відповідно до даних організації "Репортери без кордонів", станом на вересень 2024 року на каналі Панченко на YouTube було понад 1,8 мільйона підписників.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що "ще один кремлівський рупор залишився без платформи та великої аудиторії".

У 2022 році Панченко виїхала до Росії і звідти активно поширює антиукраїнські наративи. Також вона періодично відвідує тимчасово окуповані території України для створення пропагандистського контенту.

Нагадаємо, у січні 2023 року СБУ оголосила їй про підозру в поширенні виправдань збройної агресії Росії. Вже у жовтні 2023 року їй оголосили про підозру в державній зраді. З грудня 2023-го Панченко перебуває під санкціями РНБО.