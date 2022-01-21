За сутки более 86 тысяч украинцев вакцинировали против COVID: какими препаратами больше всего

С увеличением новых выявленных случаев коронавируса в Украине количество вакцинаций также растет. Так, за сутки 20 января 86 146 человек вакцинировали от недуга.

Суточная статистика прививок

Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек. Тогда как дополнительную дозу получили 736 человек, а бустерную дозу – 21 255 человек.

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Какие вакцины использовали за прошедшие сутки

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,

Coronavac – 13 069,

AstraZeneca – 1 924,

Moderna – 7 102.

Общая статистика прививок

С начала вакцинальной кампании привили 15 109 351 человека, из них получили:

первую дозу – 15 109 349 человек;

две дозы – 14 410 730 человек;

дополнительную дозу – 11 941 человек;

бустерную – 167 360 человек.

В общей сложности провели 29 699 380 прививок.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– в очередной раз продолжают подчеркивать в Минздраве.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

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