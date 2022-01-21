За сутки более 86 тысяч украинцев вакцинировали против COVID: какими препаратами больше всего
Источник:Минздрав
С увеличением новых выявленных случаев коронавируса в Украине количество вакцинаций также растет. Так, за сутки 20 января 86 146 человек вакцинировали от недуга.
Суточная статистика прививок
Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек. Тогда как дополнительную дозу получили 736 человек, а бустерную дозу – 21 255 человек.
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Какие вакцины использовали за прошедшие сутки
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,
- Coronavac – 13 069,
- AstraZeneca – 1 924,
- Moderna – 7 102.
Общая статистика прививок
С начала вакцинальной кампании привили 15 109 351 человека, из них получили:
- первую дозу – 15 109 349 человек;
- две дозы – 14 410 730 человек;
- дополнительную дозу – 11 941 человек;
- бустерную – 167 360 человек.
В общей сложности провели 29 699 380 прививок.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– в очередной раз продолжают подчеркивать в Минздраве.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала