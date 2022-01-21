Ситуация с COVID-19 за сутки ухудшилась

Известно, что среди пациентов 2 464 ребенка и 429 медработников. В больницы госпитализировали 2 226 человек.

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К сожалению, болезнь унесла жизни еще 150 пациентов. Вчера выписали 4 486 инфицированных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Больше новых больных коронавирусом обнаружили в Ивано-Франковской области – более 2,4 тысячи. На Львовщине и в Киеве – более 1,5 и 1,9 тысячи соответственно.

В целом ситуация по областям такова:

Киев – 1 552;

Винницкая область – 969;

Волынская область – 400;

Днепропетровская область – 826;

Донецкая область – 631;

Житомирская область – 589;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 366;

Ивано-Франковская область – 2 427;

Киевская область – 672;

Кировоградская область – 98;

Луганская область – 251;

Львовская область – 1 989;

Николаевская область – 304;

Одесская область – 1 036;

Полтавская область – 677;

Ровненская область – 702;

Сумская область – 1 158;

Тернопольская область – 1 053;

Харьковская область – 971;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 1 034;

Черкасская область – 379;

Черновицкая область – 756;

Черниговская область – 510.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько украинцев протестировали на СOVID-19

Всего за сутки провели 109 562 тестирования, в том числе методом ПЦР – 57 396. В то время как методом ИФА – 6 577. А также провели 45 589 исследований экспресс-тестами на антиген в SARS-CoV-2.

Общая статистика

По состоянию на 21 января 2021 года в Украине обнаружили 3 819 538 больных COVID-19. Из них – 3 576 268 уже выздоровели. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 993 пациента.

Всего провели 17 389 831 ПЦР-тестирование.

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