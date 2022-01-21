Ситуация с COVID-19 за сутки ухудшилась
Известно, что среди пациентов 2 464 ребенка и 429 медработников. В больницы госпитализировали 2 226 человек.
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К сожалению, болезнь унесла жизни еще 150 пациентов. Вчера выписали 4 486 инфицированных.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Больше новых больных коронавирусом обнаружили в Ивано-Франковской области – более 2,4 тысячи. На Львовщине и в Киеве – более 1,5 и 1,9 тысячи соответственно.
В целом ситуация по областям такова:
- Киев – 1 552;
- Винницкая область – 969;
- Волынская область – 400;
- Днепропетровская область – 826;
- Донецкая область – 631;
- Житомирская область – 589;
- Закарпатская область – 498;
- Запорожская область – 366;
- Ивано-Франковская область – 2 427;
- Киевская область – 672;
- Кировоградская область – 98;
- Луганская область – 251;
- Львовская область – 1 989;
- Николаевская область – 304;
- Одесская область – 1 036;
- Полтавская область – 677;
- Ровненская область – 702;
- Сумская область – 1 158;
- Тернопольская область – 1 053;
- Харьковская область – 971;
- Херсонская область – 308;
- Хмельницкая область – 1 034;
- Черкасская область – 379;
- Черновицкая область – 756;
- Черниговская область – 510.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько украинцев протестировали на СOVID-19
Всего за сутки провели 109 562 тестирования, в том числе методом ПЦР – 57 396. В то время как методом ИФА – 6 577. А также провели 45 589 исследований экспресс-тестами на антиген в SARS-CoV-2.
Общая статистика
По состоянию на 21 января 2021 года в Украине обнаружили 3 819 538 больных COVID-19. Из них – 3 576 268 уже выздоровели. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 993 пациента.
Всего провели 17 389 831 ПЦР-тестирование.
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