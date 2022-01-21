Ситуація з COVID-19 за добу погіршилась

Відомо, що серед пацієнтів 2 464 дитини та 429 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 226 людей.

Важливо Курці вдвічі частіше хворіють на COVID-19 у важкій формі

На жаль, хвороба забрала життя ще 150 пацієнтів. Натомість виписали вчора 4 486 інфікованих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Найбільше нових хворих на коронавірус виявили на Івано-Франківщині – понад 2,4 тисячі. На Львівщині та у Києві – понад 1,5 та 1,9 тисячі відповідно.

Загалом ситуація по областях така:

Київ – 1 552;

Вінницька область – 969;

Волинська область – 400;

Дніпропетровська область – 826;

Донецька область – 631;

Житомирська область – 589;

Закарпатська область – 498;

Запорізька область – 366;

Івано-Франківська область – 2 427;

Київська область – 672;

Кіровоградська область – 98;

Луганська область – 251;

Львівська область – 1 989;

Миколаївська область – 304;

Одеська область – 1 036;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 702;

Сумська область – 1 158;

Тернопільська область – 1 053;

Харківська область – 971;

Херсонська область – 308;

Хмельницька область – 1 034;

Черкаська область – 379;

Чернівецька область – 756;

Чернігівська область – 510.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки українців протестували на СOVID

Загалом за добу здійснили 109 562 тестувань, зокрема методом ПЛР – 57 396. Тоді як методом ІФА – 6 577. А також провели 45 589 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна статистика

Станом на 21 січня 2021 року в Україні виявили 3 819 538 хворих на COVID-19. З них – 3 576 268 вже одужали. Натомість померли, на жаль, щонайменше 98 993 пацієнти.

Усього провели 17 389 831 ПЛР-тестування.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу