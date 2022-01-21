За добу понад 86 тисяч українців вакцинували проти COVID: якими препаратами найбільше
21 січня 2022 , 08:58Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Зі збільшенням нових виявлених випадків коронавірусу в Україні, кількість вакцинацій також росте. Так, за добу 20 січня 86 146 людей вакцинували від недуги.
Добова статистика щеплень
Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей. Тоді додаткову дозу отримали 736 людей, а бустерну дозу – 21 255.
Актуально В Україні за добу – понад 20 тисяч нових COVID-хворих: у яких областях найбільше
Які вакцини використовували минулої доби
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,
- Coronavac – 13 069,
- AstraZeneca – 1 924,
- Moderna – 7 102.
Загальна статистика щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 109 351 людину, з них отримали:
- першу дозу – 15 109 349 людей;
- дві дози – 14 410 730 людей;
- додаткову дозу – 11 941 людина;
- бустерну – 167 360 людей.
Загалом провели 29 699 380 щеплень.
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– вкотре продовжують наголошувати у МОЗ.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу