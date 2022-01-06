За сутки бустер получили 4 тысячи человек: подробно о вакцинации в Украине

В течение суток в Украине вакцинировали против коронавируса почти 105 тысяч человек. В частности, более 4 тысяч украинцев получили бустерную прививку.

Суточная статистика вакцинации

Прививки сделали 104 844 человека, в том числе первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу – 70 164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу – 4 040 человек.

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Прививки проводили 823 мобильные бригады по иммунизации, 3 318 пунктов прививки и 438 центров вакцинации населения.

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 60 632 прививки,

Sinovac (CoronaVac) – 25 108,

Moderna – 16 662,

AstraZeneca – 2 442.

Больше всего прививок за сутки сделали в Днепропетровской (10 727) и Харьковской (10 124) областях и в Киеве (8 312).

Общие темпы вакцинации против COVID-19

С начала вакцинальной кампании привили 14 778 321 человека, из них получили первую дозу 14 778 319 человек, полностью иммунизированы 13 905 862 человека.

Дополнительной дозой прививались 5 399 человек, а ревакцинировались – 11 596.

Какая разница между бустером и дополнительной прививкой Ревакцинальную (бустерную) дозу вводят, чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительную – для лучшей защиты людей, у которых из-за состояния своего здоровья более низкая эффективность вакцин по сравнению с другими.

Всего в Украине провели 28 701 176 прививок.

Вакцинированные имеют в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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