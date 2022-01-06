Статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 2 028 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 187 украинцев. Зато выздоровели – 9 121 человек.

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Ситуация с тестированием в стране

За прошедшие сутки в стране провели 70 059 тестов на коронавирус разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 32 812,
  • методом ИФА – 4 943,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 304.

Статистика коронавируса в регионах: суточный показатель

  • Киев – 1 173;
  • Винницкая область – 255;
  • Волынская область – 73;
  • Днепропетровская область – 216;
  • Донецкая область – 298;
  • Житомирская область – 201;
  • Закарпатская область – 281;
  • Запорожская область – 172;
  • Ивано-Франковская область – 290;
  • Киевская область – 250;
  • Кировоградская область – 52;
  • Луганская область – 100;
  • Львовская область – 400;
  • Николаевская область – 122;
  • Одесская область – 379;
  • Полтавская область – 305;
  • Ровненская область – 235;
  • Сумская область – 227;
  • Тернопольская область – 173;
  • Харьковская область – 397;
  • Херсонская область – 127;
  • Хмельницкая область – 390;
  • Черкасская область – 252;
  • Черновицкая область – 162;
  • Черниговская область – 102.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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