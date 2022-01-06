Статистика COVID-19
В больницы госпитализировали 2 028 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 187 украинцев. Зато выздоровели – 9 121 человек.
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Ситуация с тестированием в стране
За прошедшие сутки в стране провели 70 059 тестов на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 32 812,
- методом ИФА – 4 943,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 304.
Статистика коронавируса в регионах: суточный показатель
- Киев – 1 173;
- Винницкая область – 255;
- Волынская область – 73;
- Днепропетровская область – 216;
- Донецкая область – 298;
- Житомирская область – 201;
- Закарпатская область – 281;
- Запорожская область – 172;
- Ивано-Франковская область – 290;
- Киевская область – 250;
- Кировоградская область – 52;
- Луганская область – 100;
- Львовская область – 400;
- Николаевская область – 122;
- Одесская область – 379;
- Полтавская область – 305;
- Ровненская область – 235;
- Сумская область – 227;
- Тернопольская область – 173;
- Харьковская область – 397;
- Херсонская область – 127;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 252;
- Черновицкая область – 162;
- Черниговская область – 102.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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