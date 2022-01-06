Статистика COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 2 028 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 187 українців. Натомість видужали – 9 121 людина.
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Ситуація з тестуванням в країні
Впродовж минулої доби в країні провели 70 059 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 32 812,
- методом ІФА – 4 943,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 304.
Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник
- Київ – 1 173;
- Вінницька область – 255;
- Волинська область – 73;
- Дніпропетровська область – 216;
- Донецька область – 298;
- Житомирська область – 201;
- Закарпатська область – 281;
- Запорізька область – 172;
- Івано-Франківська область – 290;
- Київська область – 250;
- Кіровоградська область – 52;
- Луганська область – 100;
- Львівська область – 400;
- Миколаївська область – 122;
- Одеська область – 379;
- Полтавська область – 305;
- Рівненська область – 235;
- Сумська область – 227;
- Тернопільська область – 173;
- Харківська область – 397;
- Херсонська область – 127;
- Хмельницька область – 390;
- Черкаська область – 252;
- Чернівецька область – 162;
- Чернігівська область – 102.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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