За добу бустер отримали 4 тисячі людей: детально про вакцинацію в Україні
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 105 тисяч людей. Зокрема, понад 4 тисячі українців отримали бустерне щеплення.
Добова статистика вакцинації
Щеплення зробили 104 844 людини, зокрема першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.
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Щеплення проводили 823 мобільні бригади з імунізації, 3 318 пунктів щеплення та 438 центрів вакцинації населення.
Використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 60 632 щеплення,
- Sinovac (CoronaVac) – 25 108,
- Moderna – 16 662,
- AstraZeneca – 2 442.
Найбільше щеплень за добу зробили у Дніпропетровській (10 727) і Харківській (10 124) областях та в Києві (8 312).
Загальні темпи вакцинації проти COVID-19
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу 14 778 319 людей, повністю імунізовані 13 905 862 людини.
Додатковою дозою щепилися 5 399 людей, а ревакцинувалися – 11 596.
Яка різниця між бустером і додатковим щепленнямРевакцинальну (бустерну) дозу вводять, щоби посилити імунну відповідь/ефективність вакцини, яка з часом знижується. А додаткову – для кращого захисту людей, які через стан свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин порівняно з іншими.
Загалом в україні провели 28 701 176 щеплень.Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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