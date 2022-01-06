За добу бустер отримали 4 тисячі людей: детально про вакцинацію в Україні

Впродовж доби в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 105 тисяч людей. Зокрема, понад 4 тисячі українців отримали бустерне щеплення.

Добова статистика вакцинації

Щеплення зробили 104 844 людини, зокрема першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.

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Щеплення проводили 823 мобільні бригади з імунізації, 3 318 пунктів щеплення та 438 центрів вакцинації населення.

Використовували чотири препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 60 632 щеплення,

Sinovac (CoronaVac) – 25 108,

Moderna – 16 662,

AstraZeneca – 2 442.

Найбільше щеплень за добу зробили у Дніпропетровській (10 727) і Харківській (10 124) областях та в Києві (8 312).

Загальні темпи вакцинації проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу 14 778 319 людей, повністю імунізовані 13 905 862 людини.

Додатковою дозою щепилися 5 399 людей, а ревакцинувалися – 11 596.

Яка різниця між бустером і додатковим щепленням Ревакцинальну (бустерну) дозу вводять, щоби посилити імунну відповідь/ефективність вакцини, яка з часом знижується. А додаткову – для кращого захисту людей, які через стан свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин порівняно з іншими.

Загалом в україні провели 28 701 176 щеплень.

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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