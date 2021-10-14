За время кризиса с Беларусью: Польша обнаружила на границе тело уже 5 погибшего беженца

Польша обнаружила на границе с Беларусью тело уже 5 нелегального мигранта. На этот раз 24-летнего сирийца.

Тело мужчины нашли польские полицейские недалеко от границы с Беларусью. Правоохранители патрулировали участок на вертолете.

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Польша обнаружила тело 24-летнего нелегального мигранта

Польские полицейские нашли тело близ села Климувка.

Тело мужчины заметили польские полицейские с вертолета, который патрулирует пограничную территорию,

– говорится в сообщении.

Возле тела нашли документы, еду и немаркированные лекарства. Согласно документам, погибший – 24-летний гражданин Сирии, который с середины сентября находился на территории Беларуси.

Районная прокуратура города Сокулка уже начала расследование дела. Предварительно известно, что:

вскрытие не дало однозначного ответа о причинах и обстоятельствах смерти мужчины;

еще должны провести токсикологические исследования и ожидают детальные выводы экспертов ;

эксперты проверят, не лечился умерший от каких заболеваний.

Это уже 5 смерть на границе Беларуси на время кризиса с нелегальными беженцами.

Коротко о ситуации с наплывом беженцев на границе между Польшей и Беларусью