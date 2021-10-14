За час кризи з Білоруссю: Польща виявила на кордоні тіло вже 5 загиблого біженця
Джерело:RMF24
Польща виявила на кордоні з Білоруссю тіло вже 5 нелегального мігранта. Цього разу 24-річного сирійця.
Тіло чоловіка знайшли польські поліцейські неподалік кордону з Білоруссю. Правоохоронці патрулювали ділянку на вертольоті.
До теми Польща хоче побудувати високе загородження на кордоні з Білоруссю
Польща виявила тіло 24-річного нелегального мігранта
Польські поліцейські знайшли тіло неподалік села Клімувка.
Тіло чоловіка помітили польські поліцейські з вертольота, який патрулює прикордонну територію,
– мовиться у повідомленні.
Біля тіла знайшли документи, їжу та немарковані ліки. Згідно з документами, загиблий – 24-річний громадянин Сирії, який з середини вересня перебував на території Білорусі.
Районна прокуратура міста Сокулка вже почала розслідування справи. Попередньо відомо, що:
- згідно з розтином, однозначної відповіді щодо причин та обставин смерті чоловіка немає;
- ще мають провести детальні висновки експертів та токсикологічні дослідження;
- експерти перевірять, чи не лікувався чоловік від якихось захворювань.
Попередньо відомо, що смерть могла трапитись деякий час потому. Це вже 5 смерть на кордоні Білорусі на час кризи з нелегальними біженцями.
Коротко про ситуацію з напливом біженців на кордоні між Польщею та Білоруссю
- 14 жовтня через наплив біженців на кордоні з Білоруссю Польща хоче побудувати там надійне загородження. Очікують, що на це витратять пів мільярда злотих. Сейм Польщі може розглянути його вже цього тижня.
- Це має бути серйозне високе загородження. Його обладнають системами відеомоніторингу та фіксації руху.
- Наприкінці вересня 2021 року Польща зафіксувала рекордну кількість біженців у Європу на кордоні з Білоруссю. За добу 28 вересня прикордонники нарахували майже 500 спроб незаконного перетину кордону.
- До речі, з серпня 2021 року тисячі мігрантів намагаються перетнути польський кордон з боку Білорусі. Переважно це вихідці з країн Близького Сходу та Африки.